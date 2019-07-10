Донецк, 10 июля. Украина попытается использовать полученные под физическим давлением показания похищенного спецслужбами бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха для фальсификации данных о якобы причастности военных республики к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом рассказала министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

Ранее родственники Цемаха сообщили средствам массовой информации о том, что военный был похищен сотрудниками Службы безопасности Украины из своей квартиры. Руководитель ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении самолета на Украине.

ДНР назвала цель похищения Киевом «свидетеля» по делу МН17. Никонорова напомнила, что в этом году исполнилось пять лет с момента трагедии. Она подчеркнула, что Киев попытается использовать данные, полученные от Цемаха под давлением, в качестве доказательств о якобы виновности республик в падении самолета в 2014 году. Дипломат уточнила, что за пять лет не было представлено ни одного доказательства об участии военных ДНР и ЛНР в инциденте.

«Для для всех здравомыслящих людей, для мирового сообщества, очевидно, что республики не имели ни средств, ни мотивов для того, чтобы осуществить данное преступление. Надеемся, что все факты будут расследованы нейтральной, независимой комиссией, и виновные понесут наказание», — добавила она.

Напомним, министерство обороны РФ представило документы, доказывающие принадлежность сбившей малайзийский Boeing-777 ракеты Вооруженным силам Украины. Рассекреченные документы — формуляр и учетный журнал Долгопрудненского научно-производственного предприятия — позволяют установить перемещение ракетного комплекса. Судя по записям, ракета была произведена 26 декабря 1986 года, а 29 декабря была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, которая входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области на территории Украинской ССР. Кроме того, ракета не могла оказаться в распоряжении Российской Федерации после присоединения Крыма в 2014 году.

Главное доказательство следствия — видеозапись о том, как российский «Бук» перемещается на территорию Украины, — сфальсифицирована. Российские эксперты смогли это установить по анализу изображения: движение листвы на деревьях и падение тени на автомобиль не соответствует погодным условиям. Полученные результаты расследования министерство обороны РФ направит в международную следственную группу.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Ранее военный историк Юрий Дудкин рассказал, что этой трагедии можно было легко избежать, однако украинские власти не предприняли этих очевидных шагов по обеспечению безопасности воздушного движения.