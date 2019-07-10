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Минобороны Казахстана назвало основные версии ЧП в воинской части в Арыси

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Минобороны Казахстана назвало основные версии ЧП в воинской части в Арыси

Нур-Султан, 10 июля. Министерство обороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога воинской части в Арыси, заявил глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов отрабатывают все возможные версии произошедшего, в частности, человеческий фактор, нарушение правил пожарной безопасности, технические причины. В то же время «не исключается возможность умышленного поджога или диверсии», приводит агентство Tengrinews слова главы Минобороны Казахстана.

Министр добавил, что по результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица.

Напомним, 24 июня на одном из складов ВС Казахстана, который находятся рядом с городом Арысь, произошел пожар. В результате начали взрываться боеприпасы. Есть жертвы.

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