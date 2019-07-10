Агрессивная кампания оппозиции на выборах в Мосгордуму провалилась

Москва, 10 июля. Фонд развития гражданского общества в России (ФоРГО) обнародовал доклад о региональных выборах в стране в 2018 и 2019 годах, особое внимание в нем уделено нынешней избирательной кампании в московскую городскую думу.

Как отметил председатель правления Фонда, политтехнолог Константин Костин, столичная кампания отличилась демонстративной агрессией гражданских активистов из несистемного лагеря, которая не была напрямую связана со сбором подписей за кандидатов.

В документе отмечается, что оппозиция использовала все доступные ей приемы давления на власть. В частности, активисты составляли открытые письма к либеральной общественности с призывами зарегистрировать всех кандидатов без учета подписного барьера, обращались к прессе, изображая из себя жертв и заявляя, что трудности им создает якобы московская мэрия, которая «продвигает своих кандидатов».

Особенно отличилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Ей удалось включить в освещение своей кампании российское представительство британского BBC и французский Le Monde, пишет «ПолитЭксперт».

Однако приемы давления на власть, как отмечается в докладе, помогли далеко не всем. Свыше 20 кандидатов, в числе которых сторонник Навального Владимир Милов, Андрей Морев из «Яблока» и член команды Дмитрия Гудкова Денис Шендерович так и не сумели собрать нужное число подписей и снялись с выборов.

«Попытка устроить массовую акцию через формат сбора подписей завершилась унизительным провалом», – констатировали в Фонде.

Эксперты в опубликованном докладе подчеркнули, что первый этап выборов в Мосгордуму в нынешнем году стал куда более открытым по сравнению с 2014 годом. Так, большее число кандидатов, среди которых и представители оппозиции, получили право на сбор подписей, а также гораздо больше людей их получили. К примеру, из команды основателя ФБК Навального голоса удалось собрать упомянутой Соболь, Илье Яшину, Константину Янкаускасу и Ивану Жданову. То есть, получили нужное число подписей все, кроме Милова, хотя и кричали громче остальных, что якобы «не будут допущены до выборов» из-за подписного фильтра, который требовали упразднить.

Стоит отметить, что кандидаты от оппозиции не намерены прекращать скандальную риторику. У сотрудников избиркома большое количество подписей, резко появившееся у навальнистов, вызвало подозрения, теперь они направлены в МВД для проведения проверки. Сторонники скандально известного блогера теперь стараются делать все возможное, чтобы фальшивые подписи не были обнаружены.

Так, Соболь решила устроить пикет в поддержку «независимых кандидатов» к Мосгоризбиркому, а Яшин внезапно вспомнил, что он является муниципальным депутатом, и начал прием людей на пороге здания Красносельского муниципалитета и избиркома. По информации ряда Telegram-каналов, он угрожал своим сборщикам подписей невыплатой зарплаты, если те откажутся принимать участие в пикетах у избирательной комиссии.

Эксперты Фонда подчеркнули, что агрессивное поведение оппозиционеров вряд ли поможет попасть им в Мосгордуму и получить реальную поддержку жителей столицы. В отличие от 2014 года выборы проходят на фоне высоких показателей социального самочувствия, отметили специалисты, а большая часть населения в целом довольна работой московского правительства. Поэтому, подчеркнули в Фонде, пришло время предлагать позитив.

Ранее люди, знающие всю правду о «сборе» подписей рассказали, что волонтеров просто использовали, чтобы подделать как можно большее количество голосов за навальнистов. Подтвердил слова о сомнительных операциях с подписными листами Соболь и координатор сборщиков голосов за соратницу скандального блогера.

При этом политолог Наталия Елисеева, которая не смогла собрать нужное количество подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу, рассказала, что одной из причин ее неудачи стали травля и давление со стороны юриста Соболь и сторонников скандального блогера Навального.