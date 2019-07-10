

Москва, 10 июля. Уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, на какие недочеты в судебной системе жалуются россияне. Во время отчета об итогах работы за 2018 год в Государственной думе она сообщила, что чаще всего обращения граждан связаны с недовольством несправедливостью приговора и нарушением прав при расследовании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Москалькова отметила, что россияне также довольно часто жалуются на необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, длительные расследования и формализм в расследованиях, длительные сроки содержания под стражей. При этом восстановить права, связанные с незаконным приостановлением уголовных дел или с незаконным возбуждением дел, удалось 376 россиянам. По словам Москальковой, Россия выплатила 770 миллионов рублей за ошибки и неправомерные решения в данной сфере.

Кроме того, уполномоченный по защите прав человека отметила, что количество жалоб на содержание в российских тюрьмах выросло в два раза. Как сообщила Москалькова, здесь на первом месте по градусу недовольства — действия сотрудников колоний, и самый яркий пример — избиения в Ярославской колонии.

Добавим, что ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II группы, за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Это одно из предложений, разработанных по поручению президента РФ Владимира Путина для улучшения условия содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.