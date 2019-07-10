Гоген Солнцев хочет развестись с престарелой супругой и жениться на Лолите

Москва, 10 июля. Российский шоумен, экс-участник скандальной любовной телестройки «Дом-2» Гоген Солнцев сообщил, что хотел бы жениться на эстрадной певице Лолите Милявской.

Он выразил надежду на то, что певица узнает из интервью о его желании, тогда «они смогут обсудить нюансы брачного соглашения».

«Я бы с удовольствием предложил ей руку и сердце. Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора», — цитирует издание «Собеседник» Солнцева.

Шоумен назвал неравным брак Лолиты с ее экс-возлюбленным. При этом 38-летний артист считает, что его кандидатура идеально подходит на роль супруга певицы.

По его мнению, артистке нужен или мужчина преклонного возраста, или такой ураган «как он», пишет «Вечерняя Москва».

«Лолите Марковне нужен или старик лет 90, чтобы не особо напрягал, или такой зажигательный фейерверк, как я», — уверен Солнцев.

Стоит отметить, что Солнцев женат на 64-летней бизнесвумен Екатерине Терешкович. Однако шоумен готов бросить ради Лолиты свою престарелую супругу.

Напомним, ранее Лолита рассказала на своей странице в социальной сети Instagram о расставании с молодым супругом. Певица сообщила своим фолловерам, что они с возлюбленным довольно ровно стали относиться друг к другу в последнее время. По ее словам, пара решила расстаться, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». При этом артистка назвала «замечательным» своего мужа.