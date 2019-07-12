Дамаск, 12 июля. Урожай пшеницы и ячменя в Сирии в этом году значительно вырос по сравнению с прошлым годом из-за сезона дождей, параллельно с этим сирийское государство потратило миллиарды фунтов на закупку этих культур у фермеров по разумным ценам, что положительно отразилось на развитии сектора в сирийских провинциях. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Данные, опубликованные министерством сельского хозяйства Сирии, показали, что количество пшеницы, продаваемой в этом сезоне, увеличилось на 284 000 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая площадь убранной пшеницы составила 759 тыс. га с 1 млн. 344 тыс. га. Процесс маркетинга продолжился: 435 тыс. тонн было продано 426 тыс. тонн для сирийского зерна и 8946 тыс.

Оказалось, что провинция Хасака заняла первое место с 205 тысячами тонн, затем идут Хама с более 121 тысячи тонн, Алеппо с 67 тысячами тонн, более 20 тысяч тонн пшеницы, а затем экранированные на 9500 тонн, лист 3350 тонн, Дейр-эз-Зур 2900 тонн и Тартус 2800 тонн.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что в окрестностях сирийской провинции Эс-Сувейда начался сбор урожая пшеницы и ячменя из-за опасности пожаров. По сообщениям источника, на данный момент фермерами убирается около 4 000 гектаров, и ожидается, что доставка зерна начнется в конце недели.

Сирийским фермерам стало гораздо легче заниматься урожаем после начала оказания помощи сельскохозяйственному сообществу со стороны официального сирийского правительства. Ожидается, что следующий сезон урожая пшеницы будет богатым — синоптики ожидают большое количестве дождей в регионе.