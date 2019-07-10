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Россия

Совфед поддержал упрощение процедуры подтверждения инвалидности в России

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Совфед поддержал упрощение процедуры подтверждения инвалидности в России

Москва, 10 июля. Совет Федерации одобрил законопроект об упрощении процедуры подтверждения инвалидности для людей с ограниченными возможностями.

Нововведение исключает необходимость предоставления бумажных справок, которые подтверждают инвалидность человека. Это стало возможно благодаря старту работы Федерального реестра инвалидов, который передает электронные документы в Пенсионный фонд. Уточняется, что услуга будет бесплатной.

Если в базе реестра не окажется необходимых данных, россиянин сможет предоставить бумажные документы.

Законопроект упрощает и процедуру получения парковочного места для инвалидов. Его смогут получить не только автомобили, которым управляет инвалид, но и машины, на которой его перевозят.

Совфед поддержал упрощение процедуры подтверждения инвалидности в России

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Документом устанавливается переходный период продолжительностью шесть месяцев, в течение которого можно подать заявление на включение автомобиля в реестр.

В конце июня Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

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