Как страны ЕС отреагировали на призыв США заменить часть их военных в Сирии

Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену якобы уходящим оттуда американским военным. Тем самым численность войск международной коалиции на территории САР будет увеличена на 10-15%. А что же другие страны ЕС? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).
Так союзники США отреагировали на призыв главы Белого дома Дональда Трампа частично сменить американских военнослужащих на северо-востоке Сирии. Тем не менее, имея достаточно существенное влияние на своих соратников по НАТО, Вашингтон, скорее всего, рассчитывал на более активное участие с их стороны.
Канцлер Германии Ангела Меркель, например, и вовсе заявила, что лишь политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать сирийский конфликт. Другими словами, Берлин не намерен отправлять сухопутные силы Бундесвера на смену американским войскам. В свою очередь, Дания, которую Штаты тоже призывали перебросить армейские подразделения в САР, пока что не дала четкого ответа, равно как и Италия.
По официальной версии, США как бы пытаются побудить своих союзников по НАТО к оказанию военной помощи в наведении «порядка» и подготовке подконтрольных «ополченцев». Однако на деле американцы формируют новые бандгруппы боевиков по типу исламистов из «Джейш Магавир Ат-Тауры» для продолжения войны против Сирийской арабской армии (САА).
Кроме того, американцы, очевидно, рассчитывают, что в случае если подготовкой займутся специалисты из других стран, увеличатся и денежные вложения на обеспечение группировок техникой и вооружением.
Отказ Германии, а также нерешительность Италии и Дании отражают дальновидность их военно-политического руководства. Они понимают, что за тот фактически террор, который проводится в Сирии под руководством США, рано или поздно придется отвечать.
Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что отношения между США и их европейскими союзниками все больше напоминает модель «феодал и вассалы». В таких обстоятельствах не удивительно, что многие государства отчаянно стараются выбраться из-под давления Вашингтона.
«Американцы хотят, чтобы Евросоюз взял на себя более значительную часть нагрузки, в том числе по удержанию ресурсов, захваченных в САР. Но проблема в том, что эта и другие задачи в арабской республике, выполнения которых требует Вашингтон, лежат за пределами интересов европейских стран. Это выгодно лишь самим Соединенным Штатам. При этом не думаю, что Вашингтон будет как-то компенсировать им их усилия или делится выжатыми из Сирии благами в том или ином эквиваленте. Это напоминает взаимоотношения помещика и крестьянина — есть хозяин, а есть его подчиненные, которые работают бесплатно. Соответственно, Германия и остальные, конечно, хотят разрушить такой уклад», — подчеркнул наш собеседник.
Они давно поняли, что им сирийская кампания никаких выгод не принесет и что там американцы работают только на себя, используя другие западные государства как инструмент. Между тем простые европейские граждане выражают недоумение — зачем их правительства направляют солдат на Ближний Восток, если это никак не реализует национальные интересы их стран.
«Общество в ЕС тоже уже не раз задавало вопросы своим руководителям — мол, для чего вы отправляете на гибель наших военных, если ближневосточная кампания не приносит нам никаких преференций? За что же они умирают? И тут европейские политики оказываются между двух огней — своими избирателями и США. Они устали быть под этим постоянным давлением и что их систематически используют. Кроме того, это большие расходы. Не исключено, кстати, что Вашингтон намеренно ставит такие цели перед своими «вассалами», чтобы заодно проверить, насколько они еще управляемы. То есть это, возможно, и некий мониторинг лояльности крестьян для американского помещика», — заключил Александр Перенджиев.