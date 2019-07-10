Как страны ЕС отреагировали на призыв США заменить часть их военных в Сирии

Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену якобы уходящим оттуда американским военным. Тем самым численность войск международной коалиции на территории САР будет увеличена на 10-15%. А что же другие страны ЕС? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так союзники США отреагировали на призыв главы Белого дома Дональда Трампа частично сменить американских военнослужащих на северо-востоке Сирии. Тем не менее, имея достаточно существенное влияние на своих соратников по НАТО, Вашингтон, скорее всего, рассчитывал на более активное участие с их стороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель, например, и вовсе заявила, что лишь политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать сирийский конфликт. Другими словами, Берлин не намерен отправлять сухопутные силы Бундесвера на смену американским войскам. В свою очередь, Дания, которую Штаты тоже призывали перебросить армейские подразделения в САР, пока что не дала четкого ответа, равно как и Италия.

По официальной версии, США как бы пытаются побудить своих союзников по НАТО к оказанию военной помощи в наведении «порядка» и подготовке подконтрольных «ополченцев». Однако на деле американцы формируют новые бандгруппы боевиков по типу исламистов из «Джейш Магавир Ат-Тауры» для продолжения войны против Сирийской арабской армии (САА).

Кроме того, американцы, очевидно, рассчитывают, что в случае если подготовкой займутся специалисты из других стран, увеличатся и денежные вложения на обеспечение группировок техникой и вооружением.

Отказ Германии, а также нерешительность Италии и Дании отражают дальновидность их военно-политического руководства. Они понимают, что за тот фактически террор, который проводится в Сирии под руководством США, рано или поздно придется отвечать.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что отношения между США и их европейскими союзниками все больше напоминает модель «феодал и вассалы». В таких обстоятельствах не удивительно, что многие государства отчаянно стараются выбраться из-под давления Вашингтона.

«Американцы хотят, чтобы Евросоюз взял на себя более значительную часть нагрузки, в том числе по удержанию ресурсов, захваченных в САР. Но проблема в том, что эта и другие задачи в арабской республике, выполнения которых требует Вашингтон, лежат за пределами интересов европейских стран. Это выгодно лишь самим Соединенным Штатам. При этом не думаю, что Вашингтон будет как-то компенсировать им их усилия или делится выжатыми из Сирии благами в том или ином эквиваленте. Это напоминает взаимоотношения помещика и крестьянина — есть хозяин, а есть его подчиненные, которые работают бесплатно. Соответственно, Германия и остальные, конечно, хотят разрушить такой уклад», — подчеркнул наш собеседник.

Они давно поняли, что им сирийская кампания никаких выгод не принесет и что там американцы работают только на себя, используя другие западные государства как инструмент. Между тем простые европейские граждане выражают недоумение — зачем их правительства направляют солдат на Ближний Восток, если это никак не реализует национальные интересы их стран.