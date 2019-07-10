Лукашенко рассказал об угрозе мировой безопасности

Минск, 10 июля. Международной системе безопасности грозят разрушения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об угрозе он поведал во время встречи с выпускниками военных учебных заведений и высшего офицерского состава белорусских вооруженных сил.

«Белоруссия должна быть готова противостоять этому», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко уже поднимал проблему защиты белорусских рубежей от нелегальных мигрантов. По его мнению, в этой области нужно «не просто на замок наглухо закрыть границу», создавая проблемы для собственных граждан и друзей страны, но отсечь нежелательных гостей так, чтобы сохранить «пояс добрососедства», сообщает телеканал «Царьград».

В числе других вызовов и угроз Лукашенко назвал контрабанду наркотиков и незаконный ввоз оружия. В связи с ними было принято решение увеличить число пограничников. Белорусский лидер заметил, что эта мера беспрецедентная.

В начале июля Лукашенко предложил гражданам республики подумать над вопросом о перспективах вхождения страны в состав России. Тогда он отметил, что Родину и Отечество должны защищать все. В противном случае, напомнил президент, безопасность страны может обеспечить Россия. По его словам, Москва и Минск смогут об этом договориться, и тогда на защиту страны будут пущены «ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее», отмечает НСН.