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Власти ЛНР сообщили подробности взрыва в луганском «Огурце»

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Стали известны подробности взрыва в центре Луганска

Москва, 10 июля. Взрыв произошел сегодня в центре Луганска. К месту происшествия собираются машины скорой помощи.

По информации Федерального агентства новостей, это случилось на восьмом этаже разрушенного еще в 2014 году и до сих пор не восстановленного нежилого офисного здания, которое луганчане называют «Огурец».  

«Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного высотного офисного  здания напротив МЧС. Что именно случилось — мы пока не знаем, там сейчас занимаются [правоохранительные органы]», — сообщила ФАН омбудсмен Луганской народной республики Ольга Кобцева.

По ее словам, информация о жертвах также пока отсутствует. 

Известная луганская поэтесса, публицист Елена Заславская в беседе с корреспондентом ФАН также подтверждает эту информацию.

«Да, это в доме, разрушенном еще летом 2014 года, возле рынка. Он все еще не восстановлен. Офисные здания, нежилой. У нас только начинает просачиваться информация, официальных заявлений пока не было», — уточнила она. 

Отметим, что, как сообщают в социальных сетях местные жители, в городе в данный момент звучат сирены, окрестные улицы оцеплены.

Напомним, что гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек.

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