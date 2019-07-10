Как Ми-26 стал самым большим в мире транспортным вертолетом

Министерство обороны России в 2019 году получит семь тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Подробности о самом большом в мире вертолете — в инфографике Федерального агентства новостей.

Ми-26 — это советский многоцелевой тяжелый транспортный вертолет. Является самым крупным серийным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске на дальность до 2000 км. Его взлетная масса достигает 56 тонн, а диаметр винта равен размаху крыльев самолета Боинг-737.

С самого начала работ по созданию транспортного вертолета для армии заказчик указал массу максимальной коммерческой нагрузки в 18 тонн. Ми-26 предназначался для перевозки различных видов военной техники, доставки боеприпасов, продовольствия, снаряжения и других материальных средств, внутрифронтовых перебросок подразделений войск с боевой техникой и вооружением, эвакуации больных и раненых и, в отдельных случаях, для высадки тактических десантов. Эти требования и привели в конечном итоге к созданию самого большого в мире серийного вертолета.

Разработкой огромного винтокрылого монстра занимались сотрудники ОКБ Миля в 1970-х годах. Первый полет Ми-26 совершил в 1977 году. Вертолет построен по одновинтовой схеме с восьмилопастным несущим винтом с управляемым шагом и пятилопастным рулевым винтом. Он оснащается двумя двигателями мощностью 11 400 л.с. каждый и трехстоечным неубирающимся шасси.

Машина имеет классическую для КБ Миля компоновку: системы силовой установки находятся над грузовой кабиной, двигатели вынесены вперед относительно главного редуктора, а расположенная в носовой части кабина экипажа уравновешивает хвостовую часть. В его конструкции изначально предусматривалась панельная сборка и клеесварные соединения каркаса.

В центральной части фюзеляжа Ми-26 находится вместительная грузовая кабина с задним отсеком. Длина кабины — 12,1 м, ширина — 3,2 м, высота от 2,95 до 3,17 м. Десантная версия вертолета способна перевозить до 82 солдат или же 68 парашютистов. В санитарном варианте он может транспортировать 60 раненых на носилках и трех сопровождающих медицинских работников.

Крупногабаритные грузы, не помещающиеся в грузовую кабину, можно перевозить на внешней подвеске, агрегаты которой расположены в конструкции пола.

В настоящее время, по сообщению генерального директора холдинга «ВертолетыРоссии» (входит в Ростех) Андрея Богинского, Российская Федерация создает арктическую версию этого вертолета — Ми-26Т2В. В первую очередь он разрабатывается для полетов в прибрежных зонах арктических морей. Для этих целей конструкторы намерены утеплить фюзеляж, оснастить машину системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами и обогреваемым санузлом.

Так как Ми-26Т2ВА в первую очередь создается для морской авиации, летчики получат специальные костюмы, под которые будет адаптирована кабина вертолета. Новое изделие может выпускаться как в транспортном, так и в десантном исполнении.