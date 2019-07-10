Стала известна причина экстренной посадки самолета в Калуге

Калуга, 10 июля. Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из Тивата в Москву, экстренно сел в аэропорту Калуги. Причиной экстренной посадки стал обморок первого пилота экипажа, об этом сообщил источник в авиационных службах.

«При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту», — рассказал источник ТАСС.

Посадка прошла в штатном режиме. В результате посадки никто не пострадал. В калужском аэропорту сообщили, что пассажиров вывели из самолета и доставили в терминал Б на автобусах.

В медпункте калужского аэропорта заявили, что потерявшего сознание пилота доставили в городскую больницу № 2 Калуги. Медики считают, что у пилота сердечный приступ и вегето-сосудистая дистония по смешанному типу». После приземления самолета пилот пришел в сознание и сам дошел до автобуса.

В пресс-службе управления МЧС по Калужской области сообщили, что представитель транспортной компании прибудет в Калугу из Москвы. Он осмотрит самолет и примет решение о доставке пассажиров в Москву.

«Он осмотрит самолет и примет решение — либо пассажиры далее полетят на самолете, или их оставят и разместят в аэропорту, или временно в гостинице», — сообщили в МЧС.

Ранее в среду два учебно-тренировочных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в небе.