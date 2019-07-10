Украина разорвала еще одно соглашение с СНГ

Киев, 10 июля. Кабмин Украины принял решение о разрыве еще одного соглашения со странами Содружества независимых государств (СНГ), оно касается международного сертификата взвешивания грузового транспорта.

Действие документа было прекращено без обсуждения на заседании правительства страны по инициативе министерства инфраструктуры Украины. Соглашение было подписано Россией, Арменией, Белоруссией и рядом других стран.

Целью документа является унификация условий грузовых перевозок и упрощение процедуры пересечения границ между странами СНГ. В частности, документ помогал избежать многократного взвешивания транспортных средств на территориях стран-участниц.

Кабмин в принятом постановлении поручил МИД Украины сообщить в установленном порядке исполнительному комитету СНГ о выходе из указанного соглашения.

Напомним, власти Украины после 2014 года заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ и о курсе на евроинтеграцию. Экс-президент страны Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Киева из уставных органов СНГ и заявил о пересмотре всех международных договоров, заключенных в рамках содружества. Власти стремятся войти в состав Евросоюза и НАТО, однако этому мешает высокий уровень коррупции и продолжающаяся в Донбассе гражданская война.

Исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев отмечал, что выход Украины из СНГ принесет гораздо больше вреда государству, нежели самому содружеству. По его мнению, решение украинских властей лишь ухудшит положение украинцев, никак не приблизив их к Европе.