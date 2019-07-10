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РПЦ открыла 10 новых приходов за границей

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РПЦ открыла 10 новых приходов за границейМосква, 10 июля. Русская православная церковь (РПЦ) открыла десять новых приходов в зарубежных странах, сообщил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

На прошедшем заседании Священного Синода РПЦ было принято решение об открытии 10 новых приходов РПЦ за границей. В частности, приходы образованы в Сеуле, Пусане, Янгоне, Маниле, Давао, Генерал-Сантосе, Ханое, Хошимине.

Также в связи с необходимостью направлять соотечественников и создавать новые общины в разных точках планеты, было решено принять в юрисдикцию РПЦ «новый приход в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах», добавил Волков.

По его словам, РПЦ продолжает свои миссионерские труды в разных уголках Земли.

«Такая широкая география новообразованных приходов свидетельствует об очень активной деятельности Русской церкви не только внутри наших традиционных географических пределов», — сказал представитель РПЦ.

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