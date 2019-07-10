Эксперт назвал конфликт вокруг британского посла в США новым Средневековьем

Конфликт вокруг ситуации с британским послом в США демонстрирует разбалансировку системы на очень глубинном уровне. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя отставку критиковавшего Дональда Трампа британского посла в США Кима Дэррока.

Уход в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок уйдет в отставку после утечки его сообщений с критикой администрации Соединенных Штатов. Британское министерство иностранных дел распространило письмо дипломата на имя заместителя главы ведомства Саймона Макдоналда, где Дэррок заявляет о невозможности продолжения работы.

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям», — заявил Ким Дэррок

Он отметил, что решил покинуть пост, чтобы Лондон смог назначить нового главу дипломатической миссии. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в «эти трудные несколько дней» по обе стороны океана.

Разбалансировка системы

Как отметил Андрей Иванов, ситуация с британским послом в США показывает разбалансировку системы на очень глубинном уровне. И особо выпукло история смотрится потому, что речь идет не об отсталых странах, где местные вожди не умеют читать и писать, а о лидерах современного мира, заметил эксперт.

«Британская разведка и британская дипломатическая служба всегда считались одними из самых профессиональных на планете. Но оказывается, что секретные документы из посольства запросто утекают куда-то на сторону. В самих докладах посла нет ничего необычного. Естественно, что Лондон помимо прочего составляет и психологические портреты руководителей других государств. Посол, в общем, честно выполнял свою работу, делился впечатлениями», — пояснил Андрей Иванов.

Но как доклады Дэррока могли попасть в прессу? По мнению эксперта, данные не защищаются должным образом, плохо работает система подбора кадров для дипломатических ведомств и служб безопасности.

«Смотрим дальше. Казалось бы, в Белом доме прекрасно должны понимать, что иностранные посольства собирают информацию и в своих закрытых отчетах могут писать что угодно. Но Трамп вдруг позволяет себе давать эмоциональные оценки, называет посла «чокнутым». Он показывает какие-то личные обиды. Это свидетельствует уже о неадекватности американской управленческой системы», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт отметил, что конфликт происходит в отношениях ближайших союзников и государств, которые считаются высокоразвитыми. И вот эта ситуация очень много говорит о современном мире. Мир стремительно архаизируется, возвращается в новое Средневековье, когда неучтивость посла могла привести к затяжным войнам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрроком после скандала с утечкой его докладных записок с резкой критикой в адрес президента Соединенных Штатов.