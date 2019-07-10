Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов

Киев, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов, касающихся Чернобыльской зоны. Как сообщил украинский лидер, в этом районе появился «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что его указ позволит превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста Украины, а также уберет «предпосылки для коррупции». Президент Украины подчеркнул, что теперь в Чернобыле исчезнут огромные очереди на КПП. Кроме того, указ застрахует туристов от внезапных отказов в посещении зоны, о которых гости узнают, уже приехав на пропускной пункт, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам Зеленского, в Чернобыле больше не будет «запретов снимать видео и других подобных глупостей».

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит», — призвал президент Украины.

Напомним, что 10 июля предприятие «Чернобыльская АЭС» приняло в эксплуатацию новый саркофаг. Его установили над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком.

Строительство нового саркофага стартовало в 2012 году. Из-за больших размеров две части конфайнмента создавали отдельно. Половины саркофага соединили в 2015 году.

Строительство конфайнмента обошлось в 1,5 миллиарда евро. Предполагается, что саркофаг прослужит в течение 100 лет. Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.