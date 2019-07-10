Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

Москва, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен экономическими тенденциями в России, однако темпы роста необходимо ускорить. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд», — оценил показатели российский лидер.

В ходе выступления президент привел оценки за первые пять месяцев нынешнего года, согласно которым ВВП прибавил 0,6%, а промышленное производство увеличилось на 2,4%.

«Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста», — отметил Путин.

Напомним, в мае Кабмин РФ утвердил план по выходу России в 2023 году в топ-5 экономик мира. Страна в настоящее время находится на шестом месте по объему ВВП по паритету покупательной способности. Отставание от Германии, которая сейчас занимает пятое место, в 2017 году составило 4,4%. По прогнозам Кабмина РФ, выход страны на темп роста ВВП выше 3% позволит сократить отрыв от ФРГ и сохранить положительный отрыв от Индонезии, которая занимает седьмую позицию списка.

Для того, чтобы ускорить темпы роста экономики России, предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, повысить уровень добавленной стоимости, создающейся в стране, увеличить производительность труда, а также нарастить несырьевой экспорт.

О том, что Россия может войти в пятерку наиболее развитых стран мира, заявлял президент РФ. Глава государства отметил, что это — задача непростая, но абсолютно решаемая. Российский лидер призвал поднимать производительность труда и улучшать структуру экономики государства.