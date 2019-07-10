Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля «Сметливый» в зону учений Sea Breeze

Краснодар, 10 июля. Черноморский флот России опроверг информацию командования ВМС Украины о заходе сторожевого корабля «Сметливый» в закрытую зону учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Ранее командование ВМСУ сообщило в Facebook, что якобы корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» в среду около 08.00 зашел в закрытый район проведения учений Sea Breeze. В украинском ведомстве сообщили, что в этом районе проводились стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. В украинском командовании отметили, что якобы корабль Черноморского флота России «сделал вид, что у него проблемы со связью».

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности», — сообщили в ЧФ РФ.

Комментируя информацию ВМСУ, в ЧФ РФ отметили, что «Сметливый» выполняет контроль за действиями кораблей НАТО для оперативного реагирования на возможные внештатные угрозы.

«При этом «Сметливый» действует в строгом соответствии с нормами международного права», — подчеркнули в Черноморском флоте РФ.

Ранее пресс-служба Южного военного округа уведомила, что российские военные проводят плановые учения в акватории Черного моря. В учениях российского флота задействованы около десяти кораблей, в том числе большие десантные, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Учения Украины и НАТО проходят в северо-западной части Черного моря, они продлятся до 12 июля. В Sea Breeze задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и около 900 пехотинцев. В МИД РФ, комментируя учения НАТО вблизи российских границ, назвали их опасной идеей. В Москве подчеркнули, что будут относиться к учениям соответствующим образом.