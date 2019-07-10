Историк моды назвал актрису, олицетворяющую образ русской женщины

Москва, 10 июля. Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев назвал российскую актрису Анну Михалкову «олицетворением русской женщины». Об этом говорится в колонке искусствоведа для издания «7 дней.ру».

Васильев в своей колонке проанализировал гардероб старшей дочери известного режиссера Никиты Михалкова.

Ведущий предположил, что Михалкова равнодушна к капризам моды и, судя по всему, ее мать Татьяна Михалкова, которая в прошлом была манекенщицей, внушила дочери, что за модой невозможно угнаться. Тем не менее артистка нашла свой стиль, а ее одежда полностью отражает характер, уверен Васильев.

«Я бы назвал Аню олицетворением русской женщины с ее уравновешенным темпераментом, с особенностями ее фигуры, с ее русской душой», — написал историк моды в своей колонке.

Васильев также оценил платье 45-летней звезды, в котором она блистала на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. По его мнению, актриса выбрала отличный наряд, который, с одной стороны, был скромным, а с другой — статусным.