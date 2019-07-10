Оскорбленный Зеленским чиновник назвал его хамом и пригрозил судом

Президент Украины Владимир Зеленский является неадекватным человеком, который случайно попал на пост президента. Так секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей инцидент, произошедший во время совещания в городе.

Зеленский выгнал Годунка из зала после того, как прочитал в Интернете о судимости чиновника. В интервью ФАН чиновник опроверг собственную судимость и пригрозил президенту Украины судом.

«Какой он пан? Он — хам, если он позволяет себе оскорблять людей без каких-либо оснований! Не говорите мне «пан президент». Сейчас он не пан. Пан был, когда я за него голосовал», — взволнованно прокричал в трубку Годунок.

Собеседник ФАН привел свою версию произошедшего на совещании.

«Я встаю, рассказываю про коррупцию, которая существует в районной администрации. Где раскрадываются бюджетные деньги, где сорок миллионов выделяется на Интернет по селам, хотя у нас нет дорог», — рассказал оскорбленный чиновник.

По словам Годунка, в больнице 15 миллионов гривен выделяется на покупку нового маммографа, хотя он на самом деле стоит лишь 5 миллионов.

«И в результате на меня срываются! Я чего-то не понял. Я рассказывал ему о больнице, чтобы он разобрался, почему она находится в таком неудовлетворительном состоянии, почему ее украли у города. Так еще на меня и сорвался...» — заявил чиновник в негодовании.

При этом обвинения его в судимости не имеют под собой никаких оснований, утверждает Годунок.

«Послушайте, я депутат четырех созывов, я секретарь городского совета, государственный служащий. Какие ко мне могут быть вопросы?» — недоумевает он.

В Сети же, как заметил Годунок, «можно найти многое».

«Давайте я найду в Интернете, как Зеленский яйцами по пианино стучит. И где он пьяный выступает, и видео, где он выглядит наркоманом, смонтированное видео», — сказал чиновник.

В городе накопилось много проблем, однако президент не захотел о них слушать, считает собеседник ФАН.

«Я человек от народа, я пришел и сказал президенту от народа. Я сказал о том, что у нас забирают средства, мы не можем ничего построить, нам нужна помощь государства в строительстве больницы. Нам нужно строить объездную дорогу, школы, сами мы их не потянем строить», — посетовал Годунок.

Но президент его просто выгнал, и это глубоко оскорбило чиновника.

«Я сказал про проблемы, которые есть, про коррупцию, и в результате меня выгоняют! И меня называют разбойником и бандитом! Я не судим, я подам на него в суд и заставлю его встретиться со мной и извиниться. Я не прощу ему этого!» — пообещал секретарь горсовета.

При этом чиновник готов на любые проверки со стороны спецслужб.

«Зеленский дал команду СБУ «найти этого черта». Так меня не надо искать, я сам приду к нему. Пожалуйста, я готов отвечать, проверяйте меня, я буду гордиться этим», — заявил Годунок в интервью ФАН.

Президент выгнал его из зала только потому, что он сказал правду, считает чиновник.

«Давайте я открою глаза: больнице не хватает 40 миллионов. Их не хватает на зарплаты и коммунальные услуги. Но Зеленский не пытается разобраться. Вместо того чтобы посадить подведомственного из районной госадминистрации, который забрал деньги у города, он отчехвостил меня и мэра города по полной программе, — возмутился Годунок. — Пусть посмотрит, что сделал город и что сделали районные власти, и как потратили эти деньги».

Это не первое увольнение местного чиновника Зеленским. По состоянию на 9 июля он отправил в отставку 71 главу районных администраций, а также уволил несколько десятков руководителей областей Украины.