Варшава, 10 июля. Окружной суд Варшавы принял решение о недопустимости экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова, который вывез в Польшу своих детей.

«Окружной суд Варшавы решил отказать в выдаче с территории Польши гражданина России органам шведского правосудия на основании европейского ордера на арест», — заявил судья Дариуш Лубовский по итогам заседания.

Денис Лисов вместе с женой и тремя дочерьми жил в Швеции. В 2017 году жена Лисова оказалась в больнице с тяжелым заболеванием, а отца признали плохо исполняющим свои обязанности. После этого власти Швеции отобрали у Лисова детей и отдали их в приемную семью мусульман, передает ТАСС.

В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей. Они были задержаны в аэропорту Варшавы, когда пытались вылететь в Россию. При этом польская сторона отказалась выдать Швеции детей Лисова. Позднее польская прокуратура решила не помещать Лисова под стражу до рассмотрения дела об экстрадиции, передает «Царьград».