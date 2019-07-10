Русскоязычные жители Латвии выступают против отмены образования на родном языке

Рига, 10 июля. Большинство русскоязычных жителей Латвии высказывается против отмены школьного образования на родном языке. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитической компанией SKDS по заказу LSM.

По данным аналитиков, только 23,2% респондентов полностью поддерживают школьную реформу в Латвии. Примерно 18% не определились с выбором окончательно, но заявили, что скорее поддерживают реформу.

Нейтрально относятся к ликвидации русских школьных учреждений 20,5% опрошенных.

Отмечается, что опрос проводился в первой половине апреля в 126 населенных пунктах Латвии, в результате были опрошены более 1 тыс. жителей в возрасте от 18 лет. 1 сентября в прибалтийской стране начнется школьная реформа, предполагающая перевод образования на латышский язык обучения. Соответствующий закон власти страны приняли в прошлом году на фоне массовых протестов со стороны русскоязычных жителей Латвии. По-русски в Латвии говорит примерно 40% населения.

Ранее агентство Baltnews сообщало, что Клайпедский университет объявил о запуске русскоязычных программ. По данным издания, местные жители в государствах Балтии систематически сталкиваются с попытками властей ввести рестрикции на использование родного языка в общественных местах. Согласно информации агентства, Литва значительно выделяется своим отношением к русскому языку на фоне той ситуации, что разворачивается в Эстонии и Латвии.