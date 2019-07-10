Гендиректор «Рустави 2» пригрозил «помочиться» в поставляемое в Россию вино

Тбилиси, 10 июля. Гендиректор телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в Россию.

«Да и черт с этими боржоми и с вином! Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» — цитирует его «Взгляд».

Соведущая пыталась успокоить журналиста, однако разъяренный Гварамия, игнорируя ее просьбы умерить пыл, в нецензурных выражениях призвал производителей экспортировать продукцию не в Россию, а на Украину.

В социальных сетях поступок гендиректора телеканала уже вызвал бурю негодования. Пользователи Сети в основном заметили, что Гварамия получает «огромную зарплату», в то время как сотни людей, занятые в производстве минеральных вод и вина, могут потерять свой сравнительно небольшой заработок из-за таких призывов и угроз.

Комментаторы также попросили производителей не нести рекламу на возглавляемый журналистом телеканал. Пользователи Интернета подчеркнули, что поставки продукции в России — вовсе не предательство.

Гварамии напомнили, что в России в настоящее время трудятся около 800 тысяч граждан Грузии, которые посылают заработанные деньги домой, чтобы содержать родных и близких. Они, как отметили комментаторы, не изменники, что нельзя с уверенностью сказать о гендиректоре телеканала.

Напомним, «Рустави 2» ранее оказался в центре скандала. Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале республики несколько дней назад грубо высказался в адрес Москвы. Поступок журналиста возмутил жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией, пишет RT.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, из-за которого разгорелись беспорядки, скорее всего, был спланирован заранее. Причастна, по их словам, не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Госдуме РФ в связи с последними событиями предложили запретить импорт грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы. Идея в нижнем палате парламента была принята единодушно. Однако российский лидер заявил, что не хочет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.