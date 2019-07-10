Меркель сделала заявление после нового приступа дрожи

Берлин, 10 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после нового приступа дрожи во время встречи с премьером Финляндии заявила, что чувствует себя хорошо.

«Причин для беспокойства нет», — заверила она.

Ранее о состоянии канцлера сообщил представитель правительства Германии. По его словам, с Меркель все в порядке и переговоры с финским премьером идут по плану. Официальная встреча политиков проходит в Берлине, сообщает ТАСС.

Напомним, это уже третий приступ, который случается с канцлером во время публичных мероприятий. Так, 18 июня ее начала бить дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда в столице Германии стояла сильная жара, и приступ объяснили обезвоживанием.

Второй случай произошел в конце июня на мероприятии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тремор не помешал Меркель отправиться на саммит «Большой Двадцатки» в японской Осаке.