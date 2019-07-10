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Сотрудничество России и ЮАР обсуждают на заседании «Африканского дискуссионного клуба»

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Сотрудничество России и ЮАР обсуждают на заседании «Африканского дискуссионного клуба»

Москва, 10 июля. Фонд защиты национальных ценностей проводит заседание «Африканского дискуссионного клуба» по теме «ЮАР & АНК: 25 лет у власти. Что будет со старейшей партией в Африке после выборов?», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

В этом году Южноафриканская республика отмечает 25-летие победы над режимом апартеида, завершившей период сегрегации и неравенства колонизаторов и коренных народов страны.

В мае этого года партия «Африканский Национальный Конгресс», существующая с 1913 года, снова оказалась победителем парламентской предвыборной гонки. Однако есть и те, кто считает, что за 25 лет у власти партия АНК слишком далеко отошла от идей первого лидера республики Нельсона Манделы, и что за это время в стране образовался ряд серьезных проблем. 

Сотрудничество России и ЮАР обсуждают на заседании «Африканского дискуссионного клуба»

На заседании также обсудят и предложат перспективы и варианты сотрудничества ЮАР и России, поднимут вопрос о социально-политической ситуации в самой развитой стране Африканского континента.

Сотрудничество России и ЮАР обсуждают на заседании «Африканского дискуссионного клуба»

Сотрудничество России и ЮАР обсуждают на заседании «Африканского дискуссионного клуба»

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