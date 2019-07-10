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Экономика

Кудрин назвал оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году

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Кудрин назвал оптимистичным прогноз по росту доходов россиян в 2019 году

Москва, 10 июля. Прогноз министерства экономического развития РФ по росту реальных располагаемых доходов граждан России на отметке в 1% выглядит оптимистично. Об этом сообщил на заседании Совета Федерации председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Также оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 1 процента», — отметил он.

Невзирая на то, что это не так много, но за первые три месяца текущего года реальная прибыть россиян уменьшалась на 2,2%, напомнил глава Счетной палаты России.

Кроме того, Кудрин выразил сомнение в достижении показателя по сокращению уровня бедности в стране в этом году до 12% от общей численности населения РФ, передает ТАСС.

Согласно прогнозу экономического ведомства, реальные располагаемые доходы граждан в 2019 году выйдут на положительную отметку с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти. В среднем, по подсчетам Минэкономразвития, за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%.

Ранее Кудрин обратил внимание на то, что в России нужно поднимать уровень финансовой грамотности граждан, а россиянам по сей день стоит «семь раз отмерить, прежде чем взять один кредит».

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