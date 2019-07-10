В Совфеде предложили не пускать в Россию грузинскую певицу Катамадзе

Москва, 10 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе в связи с ее антироссийскими заявлениями.

Пушков отметил, что Катамадзе позволяет себе антироссийские высказывания, но при этом продолжает давать концерты в России и зарабатывать деньги. Сенатор напомнил, что ранее был введен запрет на въезд в РФ зарубежным политикам и общественным деятелям, которые выступали с антироссийскими и русофобскими заявлениями.

«В связи с этим предлагаю распространить на Катамадзе ограничительные меры по въезду в Россию, а также поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями», — заявил Пушков.

Напомним, 20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские выступления, которые были спровоцированы представителями грузинской оппозиции. Поводом для провокации послужил инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, возглавлявшего российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в Тбилиси.

Грузинские коллеги предложили Гаврилову занять кресло главы парламента, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов, которые устроили скандал и покинули зал заседаний. Позднее оппозиционеры собрали своих сторонников у здания парламента и попытались взять его штурмом. Грузинские правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

30 июня Катамадзе заявила о поддержке антироссийских выступлений в Грузии, отметив, что больше не намерена приезжать с концертами в Россию.