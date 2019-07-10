Ковитиди осудила недопуск делегации Крыма на российско-турецкий форум

Делегатам из Крыма отказали в участии в Пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), который стартовал в Санкт-Петербурге 10 июля. О запрете сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди резко осудила практику ущемления крымских представителей на международных форумах, что особенно возмутительно, когда мероприятия проходят в России.

«Учитывая тот факт, что Турция является важнейшим внешнеторговым партнером России, активно развивающим отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой и туристической сферах, вызывает удивление позиция Анкары по Крыму, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма — крымские татары — поддержали воссоединение Крыма с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений».

На этом фоне ситуация с недопуском представителей Крыма на форум, проходящий в Петербурге, заслуживает порицания, отметила сенатор.

«Позиция турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие членов крымской делегации в Пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Отметим, попытки Федерального агентства новостей получить какие-либо вменяемые комментарии по этому поводу у Россотрудничества — организатора форума с российской стороны — пока не увенчались успехом.

Как ранее рассказал РИА Новости представитель Крыма Александр Молохов, он планировал вылететь в Петербург по приглашению организаторов мероприятия, чтобы озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья.

«Однако полноценная дискуссия, видимо, не состоится — в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма, что не может не вызвать недоумения и сожаления», — сказал представитель Крыма.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по воле абсолютного большинства его жителей и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.