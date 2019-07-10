Экспертиза выявила подделку подписей в пользу Гудкова

Москва, 10 июля. Эксперт-графолог Окружной избирательной комиссии Москвы уличил сборщика подписей в пользу кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова в подделке подписных листов.

Как сообщил сам Гудков, сбором подписей занимался его давний соратник Кирилл Григорьев. Сбор подписей происходил в районе Хорошево-Мневники и в части района Щукино в СЗАО. Однако когда подписи принесли на проверку, выяснилось, что часть из них сделана одним и тем же человеком.

При этом оппозиционный кандидат отмечает, что знаком со своим соратником с 2016 года, у кандидата нет претензий к сборщику. Таким образом, Гудков дискредитировал себя не только перед Мосизбиркомом, но и перед избирателями.

Доказательств того, что Гудков не гнушается ничем и готов на фальсификации, предостаточно. Ранее соратник Гудкова Денис Шендерович был вынужден отказаться от участия в гонке из-за того, что 500 подписей в команде Гудкова оказались липовыми. Шендерович посетовал, что ему не удалось собрать необходимое число подписей в свою поддержку, а «рисованных» автографов он якобы стыдится.

Еще одно доказательство того, что Гудков подделывает подписи, привел кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых. Он опубликовал видеоролик с «фабрикой рисовальщиков» подписных листов в поддержку Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.

Кроме того, к фальсификации подписей команда Гудкова привлекала исполнителей. Однако у «рисовальщиков» стали появляться вопросы, и они обратились в полицию. Выяснилось, что 11 человек днями и ночами рисовали подписи за Александра Соловьева – еще одного кандидата из команды Гудкова. Исполнители подделали около трех тысяч подписей, половина из них заверена у коррумпированного нотариуса.

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, как работал штаб рисовальщиков, сколько листов было подделано и кто курировал работу офиса. Как рассказали исполнители, рисовавшие подписи, за подделку подписей им платили по 2 тысячи рублей.