Крымским делегатам в последний момент отказали в участии в российско-турецком форуме

Симферополь, 10 июля. Крымским делегатам в последний момент отказали в участии в пятом российско-турецком форуме общественности. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Форум открылся в Петербург 10 июля. По словам Молохова, он уже собирался вылететь в Северную столицу, но в последний момент Анкара решила, что участие делегатов из Крыма невозможно.

«Это не может не вызвать недоумения и сожаления», — подчеркнул Молохов в комментарии РИА Новости.

По его словам, на полях форума он собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья.

«Однако полноценной дискуссии по этому и другим поводам, видимо, не состоится», — посетовал чиновник.

Напомним, в 2018 году Молохов рассказал, как представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» в ходе доклада на площадке организации.

Тексты докладов были представлены в секретариат заранее и кто-то, по словам Молохова, пытался их править. По словам Молохова, сотрудники секретариата заявили, что правозащитники не имеют право употреблять в своих докладах слово «Крым».

«Только Автономная Республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота», — поразился он в комментарии телеканалу RT.

Впоследствии вопрос смогли урегулировать.