Главком ВМФ РФ рассказал о планах по строительству атомного авианосца

Санкт-Петербург, 10 июля. Атомный авианосец появится в составе Военно-морского флота России, но не в ближайшее время. О планах по строительству боевого корабля рассказал главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», — сказал он на полях Международного военно-морского салона.

Евменов уточнил, что за авианосцами, по его мнению, будущее, однако сейчас для их строительства время не пришло. Россия будет развивать производство такого класса боевых кораблей, исходя из имеющихся возможностей.

«Время пришло восстановить техническую готовность того, что у нас есть, и дать задел на будущее», — подчеркнул главком ВМФ России.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов при этом уточнил, что тематика создания авианосцев актуальна, предприятия корпорации готовы к этой работе.

«Как только будет сигнал «на старт», тут же приступим к этой работе», — заключил он.

Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля. На полях мероприятия уже дебютировал концепт-проект нового авианосца «Ламантин». Его представило петербургское Невское проектно-конструкторское бюро. В основе проекта лежат разработки советского тяжелого атомного авианесущего крейсера «Ульяновск» проекта 1143.7 «Кречет».

Ранее китайский портал Sohu назвал «технологическим чудом» проект российского двухкорпусного авианосца катамаранного типа. Журналисты обратили внимание на то, что идея позволила бы разместить огромное количество палубной авиации на борту корабля, а также мощного вооружения, что сделало бы авианосец-катамаран настоящей плавучей крепостью.