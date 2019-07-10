Россия поможет восстановить ЦАР государственность

ЦАР без помощи России так и будет прозябать в нищете из-за гражданского конфликта. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый политический аналитик Юрий Голубь.

Подготовленные Россией

Российскими инструкторами были подготовлены еще 315 военнослужащих Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA). В Беренго в среду, 10 июля, состоялся очередной выпуск курсантов.

Новоиспеченные бойцы продемонстрировали навыки в строевом шаге, стрельбе и рукопашном бою. Также африканские солдаты овладели навыками военно-полевой медицины, оказания первой помощи и правильной эвакуации раненых с поля боя. Заметим, что таким знаниям в сфере военно-полевой медицины обучают только инструкторы из Российской Федерации.

Как сообщает местное агентство ACAP, на торжественной церемонии присутствовали посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко, президент республики Фаустин Арканж Туадера, послы Судана, ЮАР, Конго и Чада. В свою очередь Туадера поблагодарил российских партнеров, подготовивших уже 2315 высококлассных бойцов FACA.

Ранее, 27 апреля, в Беренго состоялся седьмой выпуск обученных русскими инструкторами солдат ВС ЦАР. Кроме российских специалистов с 2016 года подготовку бойцов FACA в Центральноафриканской Республике также ведет европейская миссия EUTM-RCA. За три года ими были обучены около 3,4 тысячи бойцов (для сравнения: российские специалисты всего за год успели подготовить 2 тысячи солдат).

Помощь ЦАР

Как отметил Юрий Голубь, Центральноафриканская республика — одна из самых богатых природными ресурсами стран Черного континента: там есть месторождения нефти, золота, алмазов, урана. Тем не менее ЦАР продолжает прозябать в нищете и причина этого — непрекращающаяся с 2003 года гражданская война, в которой участвуют сразу несколько группировок. Поэтому подготовка вооруженных сил республики — помощь, которая необходима этому государству в первую очередь.

«Как видим, российские инструкторы работают гораздо эффективнее, чем их коллеги из Западной Европы и, в первую очередь, Франции, которая продолжает рассматривать ЦАР с позиций метрополии. И это не может не приводить к мысли, что бывшим колонизаторам вовсе не нужен мир на этой земле, а нужна неразбериха, позволяющая заниматься бесконтрольной добычей ресурсов», — пояснил эксперт.

Разумеется, заметил аналитик, Россия тоже заинтересована в богатствах ЦАР и не делает из этого секрета: МИД уже делал заявления о том, что страны изучают возможность взаимовыгодного освоения месторождений. Но для этого в первую очередь необходимо восстановить государственность на большей части страны, где власть правительства пока чисто номинальна.