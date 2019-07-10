Пригожин назвал глупостью решение НОТУ по детскому Евровидению

Москва, 10 июля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение украинского вещателя запретить участвовать в песенном конкурсе Евровидение детям, которые приезжали на концерты в Россию. По его словам, культура должна объединять людей, а не ставить по разные стороны баррикад.

Он назвал «глупостью, граничащей с маразмом» решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

«Нельзя так поступать с детьми, представителями культуры и искусства. Это в принципе преступление против человечества — лишать возможности артистов выступать на сцене и в странах», — подчеркнул он.

По его мнению, демократия потерпела крушение, передает телеканал «360».

Пригожин обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, которого раньше все знали как актера кино и шоумена, наоборот, должен объединять людей с помощью культуры и использовать ее в качестве механизма для возможных переговоров. Продюсер предположил, что главе соседней страны «или не дают это сделать, или он не может».

Напомним, ранее сообщалось, что НОТУ внесла изменения в регламент по отбору участников для детского музыкально-песенного Евровидения. Теперь жюри может отказать, отстранить от отбора или аннулировать результаты ребенка, который гастролировал на территории России или планирует это сделать.