Выставка пищевой промышленности прошла в сирийском Дамаске

Дамаск, 12 июля. Выставка пищевой промышленности и продуктов открылась в 15-й сессии в выставочном городе Дамаска с участием 75 крупнейших национальных пищевых компаний, а также компаний из Ливана, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, она продлится до 9-го числа этого месяца.

Министр промышленности Мохамед Маан Зин эль-Абидин Джахба отметил важность выставки для продвижения и сбыта продукции национальной пищевой промышленности, которая не остановилась, несмотря на возникающие проблемы и трудности, она стала сильной благодаря разнообразию своей продукции и повышению ее спецификаций и качества. Кроме того, власти оказывают поддержку промышленному сектору объектов всяческими льготами и стимулами.

Со своей стороны генеральный директор общего предприятия пищевой промышленности Реем Халла объяснила важность участия корпораций и компаний в выставке для представления продуктов питания в государственном секторе Сирии. Все эти продукты производятся по высоким стандартам и по более низким ценам, которые конкурируют с качеством аналогичных продуктов в частном секторе.

В свою очередь директор Торговой палаты Дамаска Амер Харботли указал на поддержку промышленными и торговыми палатами инициатив и выставок, которые продвигают национальную продукцию.

Генеральный директор Delta Group по экономике и бизнесу Гаят Шамма объяснил, что выставка, которая продолжается уже 15 лет, является существенной поддержкой для национальных отраслей пищевой промышленности и их потребностей в производстве посредством продвижения, маркетинга и экспорта на зарубежные рынки.

Выставка специализируется на производстве пищевых масел и жиров, макаронных изделий, макаронных изделий, круп, консервов, кондитерских изделий, молока и сыра, сырья для этих отраслей, мяса, птицы, рыбы и ее продуктов, детского питания, мороженого, сахарных продуктов, чая, трав, кофе, сладостей, минеральной воды, продуктов питания, соков и упаковочных машин.