В Госдуме объяснили стремление Siemens строить турбины в России

Локализация в России производства газовых турбин большой мощности должна стать еще одним шагом в прорыве санкционной блокады Запада. Такое мнение высказал в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Павел Дорохин, ранее занимавший пост зампреда комитета по промышленности.

Комментируя заявленные на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге планы немецкого промышленного концерна Siemens локализовать в России производство газовых турбин большой мощности, депутат отметил глобальные изменения в европейской идеологии.

«Я вижу главную тенденцию — Европа меняется, — считает Дорохин. — Идея санкционного давления показывает свою несостоятельность. И первой большой ласточкой на этом пути является «Северный поток — 2».

Несмотря на давление Соединенных Штатов, власти Германии отказались идти на поводу у Вашингтона и решились на реализацию этого проекта в интересах своего крупного бизнеса, который и финансирует правящую партию, пояснил собеседник ФАН.

При этом позиция России в отношении введенных против нее европейских санкций оказалась правильной: наша страна не поддалась давлению западных стран. В результате санкционные потери вернулись бумерангом самому Западу.

«То же самое, видимо, и с Siemens, который неофициально всегда вел переговоры с нашими министерствами, крупными компаниями, монополиями, — рассуждает Дорохин. — И когда ситуация стала меняться, а ведь не за горами и смена правительства Ангелы Меркель, в Siemens пошли на такое заявление. Возможно, это будет еще один шаг в плане прорыва санкционной блокады Запада».

По словам депутата, в Европе прекрасно понимают, что санкции против России — это огромная глупость. Это и потеря рынков, это и укрепление связей России с Азией в ущерб европейскому бизнесу.

Дорохин особо отметил, что в прошлом созыве был депутатом от Свердловской области и неоднократно бывал на «Иннопроме», который как нельзя лучше подходит для встреч международного бизнеса и принятия важнейших стратегических решений в экономике.

«Очень символично, что эти заявления Siemens сделаны в Екатеринбурге — городе, который находится на стыке Европы и Азии», — подчеркнул собеседник ФАН.

«Иннопром» представляет собой главное в России мероприятие, посвященное новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности. Организаторами выступают правительство Свердловской области и министерство промышленности и торговли РФ.