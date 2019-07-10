В Госдуме обвинили Киев в нарушении прав детей из-за новых правил отбора на «Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила детям, выступавшим в России или Донбассе после 2014 года, участвовать в национальном отборе на детское Евровидение-2019. Это решение прокомментировали в России.

Прием заявок на участие в национальном отборе на детское Евровидение-2019 проходит на Украине с 8 июля по 8 августа.

«Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель/группа) вел концертную деятельность после 1 января 2014 года, планирует или в настоящее время осуществляет выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных госорганами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т. д. страны-агрессора», — говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал это решение Киева «очередным бредом».

«Очередной бред со стороны украинских властей! Они стремятся к демократическим ценностям и вводят запреты, которые им противоречат. Я не понимаю, как можно быть толерантными по отношению к беженцам из ближневосточных стран или к однополым бракам, но быть нетерпимыми к талантливым детям, которые хотят выступать в разных странах и хотят представлять свою родину на международном конкурсе?» — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Иосиф Пригожин.

Продюсер полагает, что решение Украины по детскому конкурсу Евровидение-2019 связано со скандалом во время национального отбора на взрослый конкурс, когда его победительница — певица Maruv — отказалась представлять в Тель-Авиве свою страну, не желая прекращать концертную деятельность в России ради этого. Примеру Maruv последовали музыканты, занявшие второе, третье и четвертое места в национальном отборе.

«Украинские музыканты правильно сделали. Мы их поддержали тогда, поддерживаем и сейчас. И детей, которым на Украине запретили участвовать в Евровидении, мы тоже поддержим. В отличие от Киева, мы никому войну не объявляли», — добавил Пригожин.

А депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии ФАН заявил, что запрет, который ввела Национальная общественная телерадиокомпания Украины, нарушает общепринятые нормы международного права.