Госдума разрешит россиянам быстрее продавать жилье без уплаты налога

Госдума приняла в первом чтении проект об изменении минимального срока владения единственным жильем. Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очень важный вопрос — это поручение президента, и законопроект предлагает его реализовать — сократить с 5 до 3 лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи этого имущества, освобождается от налогообложения», — рассказал об одной из предлагаемых поправок в Налоговый кодекс РФ заместитель министра финансов Илья Трунин.

Значимость данной меры в общении с журналистами подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, принятие таких мер позволит семьям с детьми быстрее улучшить жилищные условия.

В частности, спикер Госдумы обратил внимание, что на данный момент государственные жилищные программы действуют на более выгодных условиях, чем это было ранее, а интерес к расширению жилплощади проявляют все больше семей.

Важность законопроекта отметил и парламентарий Михаил Щапов.

«Это редкий случай, когда мы облегчаем налоговое бремя граждан», — заявил депутат.

Особое внимание он в том числе обратил на нормы документа, связанные с разрешением через МФЦ представлять документы в налоговые органы или получать документы из налоговых органов.

«Важное изменение касается имущественных налоговых вычетов. Теперь право на получение имущественных налоговых вычетов распространяется на родителей, усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей, приобретающих имущество и жилье для детей или подопечных, признанных судом недееспособными, вне зависимости от возраста таких детей и подопечных. Очевидно правильное решение, так как оно стимулирует покупку жилья для недееспособных детей их родителями, когда у них есть такие возможности», — рассказал Щапов.

Внимание члена комитета по бюджету и налогам привлекла также предлагаемая законопроектом норма, которой устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0% в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами и библиотеками.