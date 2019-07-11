В Госдуме оценили выгоды предложения Siemens по производству газовых турбин в РФ

В Минпромторг РФ была подана заявка от немецкого концерна Siemens на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на президента Siemens в России Александра Либерова.

По заявлению главы Siemens в России, производство турбин будет сконцентрировано на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» – СТГТ. Собираться турбины будут в России, но при этом их компоненты будут изготавливаться на предприятиях поставщиков.

В России отсутствуют собственные технологии производства газовых турбин большой мощности, которые были бы доведены до этапа коммерческого производства. Своим мнением по этому вопросу поделился первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Госдумы Валерий Гартунг.

«Ну так зачем изобретать колесо, если оно кем-то уже изобретено?! Зачем проходить длинный путь конструкторской документации, проходить эти все испытания методом проб и ошибок, если есть производитель, который готов поделится своим «ноу-хау» и локализовать производство в Российской Федерации. Это абсолютно разумный подход, который использует весь мир», — сообщил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий считает, что не нужно тратить силы и средства на ту же работу, если готовый продукт готовы предоставить партнеры.

«Тем более, даже если мы этот путь сами пройдем, то, в лучшем случае, то же и повторим. Если у вас есть прямая дорога, а рядом скала, вы прыгнете через скалу, чтобы попасть в ту же самую точку? Наверно, вы выберете прямой путь, и спокойным шагом пройдете, а не будете использовать свои альпинистские возможности. Ну разве что для тренировки. Потренироваться, конечно, можно, но в экономике это непростительно. Вы можете затренироваться так, что мир уже давно вперед уйдет», — заявил Валерий Гартунг.

Депутат подчеркнул, что отдельно взятая страна не может обогнать весь остальной мир в каком-то одном вопросе, если это уже изобретено и произведено. Он добавил, что все блага человечества принадлежат всем, и надо ими пользоваться.

Гартунг считает, что кооперация выгодна для обеих сторон.

«Концерн Siemens получит дополнительные рынки для своей продукции. Он просто дополнительно сократит срок окупаемости. Для него абсолютно очевидно, что он с этого доходы получит. Российская Федерация получит сокращение сроков по решению задач по энергосбалансированности территории Российской Федерации, это взаимная выгода», — резюмировал депутат.

Корпорация «Siemens» и «Силовые машины» создали совместное предприятие «Интертурбо» в 1992 году, которое в 2012 году переименовали в «Сименс технологии газовых турбин». Сначала на совместном предприятии собирались газовые турбины мощностью 160 МВт по лицензии Siemens на Ленинградском металлическом заводе, а с 2015 года производство перенесли в Горелово. Компания «Силовые машины» является миноритарным партнером Siemens. Доля немецкой компании в СП составляет 65%, у российской — 35%.

