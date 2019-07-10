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Экстренные службы оценили ущерб от паводка в Иркутской области

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Экстренные службы оценили ущерб от паводка в Иркутской области

Иркутск, 10 июля. Сотрудники экстренных служб Иркутской области обследовали 9,2 тысячи домов, пострадавших в результате сильнейшего паводка.

Оценочные комиссии пришли к выводу, что около 3,5 тысяч хозяйств, пострадавших от стихии, ремонтировать нецелесообразно. До наводнения в них проживали 11,96 тысячи человек.

«Уже обследованы 9,18 тысячи жилых домов, в 3,45 тысячи из них ремонт нецелесообразен», — сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время в регионе работают 48 комиссий, они занимаются оценкой ущерба.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за паводка. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным, жертвами наводнения стали 24 человека, пострадали 10 тысяч жилых домой, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся 486 человек.

Депутаты Заксобрания Иркутской области предложили увеличить предусмотренные распоряжением губернатора компенсации гражданам, которые в результате паводка потеряли урожай и скот. Ранее президент РФ Владимир Путин дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

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