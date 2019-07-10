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Появилось видео, как Зеленский грубо выставил за дверь украинского чиновника

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Появилось видео, как Зеленский грубо выставил за дверь украинского чиновника

Киев, 10 июля. Украинский президент Владимир Зеленский назвал разбойником секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунко и в грубой форме выгнал его с совещания по вопросам развития Киевской области и Борисполя. Трансляцию совещания вел телеканал «112 Украина». 

По информации издания «Обозреватель», Зеленский  прочитал, что Годунко ранее был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений. Глава украинского государства потребовал сказать, правда это или нет.

«Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit. Идите», — сказал украинский лидер, обращаясь к чиновнику.

В ответ секретарь горсовета напомнил Зеленскому о его предвыборном ролике, в котором глава государства говорит, что «все украинцы — президенты». На что украинский лидер ему возразил, заявив, что Годунко точно не президент, и потребовал покинуть кабинет.

«Да иди уже, господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», — добавил украинский лидер.

Как сообщили СМИ, сразу после совещания Зеленский заявил, что обратиться к исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу секретаря городского совета Борисполя.

В Сети уже появилось видео, как Зеленский грубо выставил Годунко за дверь.

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