Сирия, 10 июля. В Идлибе в результате работы ВВС Сирии были ликвидированы несколько боевиков. В Ракке взрыв убил одного курдского ополченца и ранил мирного жителя. В Хаме боевики обстреливают из РСЗО «Град» сирийскую армию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям боевиков в Хаме и Идлибе, атаковали протурецкие расположения в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение радикалов в Хаме и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): разработала модель бронированного автомобиля, который намерена взять на вооружение в Алеппо.

«Фатах аль-Мубин»: заявила об уничтожении ракетной установки САА в Хаме.

Курды: потеряли одного ополченца при взрыве в Ракке и обезвредили боевиков «спящей ячейки» ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

По данным новостного канала Baladi News, военные самолеты сирийской армии нанесли удары по позициям боевиков недалеко от Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) на юге провинции. Данные о потерях радикалов пока что уточняются.

Новостной портал Euphrates post сообщил о поступлении на вооружение «Сирийской свободной армии» (ССА) новых бронированных автомобилей. Прототип назвали «Аль-Фахд», он был изготовлен «Бригадой Аль-Хамза» (группировка, являющаяся частью ССА). На медиаканалах ССА размещено пояснение, что автомобиль оборудован ночными камерами для работы в любых условиях, может развивать скорость до 80 километров в час на равнине и до 30 на пересеченной местности. Сама броня автомобиля похожа на ту, что используют на БМП турецкие военнослужащие. Когда на вооружение ССА поступит обновленный автопарк неизвестно.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по укрытиям радикалов у города Абу-Хошар и деревни Сукария. В результате перестрелки было ликвидировано и ранено несколько боевиков, о чем сообщил местный источник новостей в сети Twitter Rana Alasad.

Согласно данным новостного портала Baladi News, ВВС Сирии нанесли точечный удар по укрытиям радикалов в районе города Тель-Мардих и Хан-Шейхун. Данные о потерях радикалов уточняются. Второй вылет ВВС был совершен к опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» у поселка Бабулин и Хаваш.

Источник также сообщил, что в городе Маарет ан-Нуман взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Сведения о пострадавших уточняются. Пока неизвестно, на какой группировке лежит ответственность за подрыв. Не исключено, что взрыв автомобиля был попыткой покушения на кого-то из полевых командиров протурецких формирований, междоусобные стычки которых участились за последний месяц.

Провинция Ракка

В Аль-Касрате погиб один боец курдского ополчения «Демократических сил Сирии» (SDF) и пострадал мирный житель в результате подрыва самодельного взрывного устройства возле здания исследовательского института, о чем сообщает новостное агентство Masar Press Net.

В Ракке SDF обезвредили «спящую ячейку» ИГИЛ и захватили склад боеприпасов, где боевики занимались изготовлением самодельных взрывных устройств для подрывов на территории курдской оккупации, как сообщил новостной канал Rojava Network.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает наносить удары по расположениям радикалов у города Мурек, у поселка Тель-Маллах, Аль-Арбаин, Аль-Джубейн, на склонах высоты Тал-Сахер и у поселка Хувейз, как передал новостной канал Masar Press Net.

Боевики «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») выпустили заявление о том, что ими была уничтожена противотанковая ракетная установка САА на фронте у Хувейза. Жертв среди военнослужащих не было.

Боевики оперативного штаба «Фатах аль-Мубин» обстреливают из реактивных систем залпового огня «Град» и гранатометов расположения сирийской армии в Калаат аль-Мадик и лагере Ан-Нахль у города Скальбия. В результате обстрела погибло два человека, о чем сообщает новостной канал Step News Agency. Сирийской армией был открыт ответный огонь по радикалам.

1 Организация запрещена на территории РФ.