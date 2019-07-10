Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Спартак» готов заплатить 1 млн евро «Локомотиву» за Гильерме

35
0 Оставить комментарий

«Спартак» готов заплатить 1 млн евро «Локомотиву» за Гильерме

Москва, 10 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» предлагает «Локомотиву» 1 млн евро за трансфер вратаря Маринато Гильерме, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, красно-белые предлагают голкиперу контракт на 2,5 года с ежегодным окладом в 2,5 млн евро. Сообщается, что «железнодорожники» склоняются к отказу от трансфера. При этом вероятность, что вратарь сборной России останется в клубе на продолжительный срок, практически отсутствует.

Гильерме выступает за «Локомотив» с лета 2007 года. Его трансфер из «Атлетико Параненсе» обошелся столичному клубу в 1,25 млн евро. С тех пор он провел за «железнодорожников» 288 матчей, пропустил 275 мячей и сохранил ворота в неприкосновенности в 110 встречах.

Контракт футболиста с клубом истекает в конце года, уже сейчас он может свободно вести переговоры с потенциальными работодателями. Однако «Спартак» рассчитывает подписать Гильерме в текущее трансферное окно.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров