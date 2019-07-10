Эксперт заявил, что сторожевик «Сметливый» хотел познакомиться с кораблями НАТО

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что сторожевой корабль ВМФ РФ «Сметливый» ничего не нарушал, так как находился в нейтральных водах.

Ранее пресс-служба ВМС Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщила, что сторожевой корабль модернизированного проекта 01090 Черноморского флота РФ «Сметливый» якобы зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Украинская сторона подчеркивает, что в этом районе корабли международной коалиции проводили практические стрельбы, однако российский корабль вошел в зону учений и не отвечал на запросы с фрегата ВМС Украины «Гетман Сагайдачный», «сделав вид, что у него проблемы со связью». Других подробностей инцидента Киев не привел.

Сотрудники военно-морского ведомства Украины сразу смекнули, что могут использовать ситуацию для того, чтобы в очередной раз обвинить Российскую Федерацию в агрессии, и призвали международное сообщество обратить внимание на «систематическое нарушение Россией норм международного права в Черноморском регионе».

Однако, как заявляет доктор военных наук, председатель Союза геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков, «никаких проблем со связью на российском корабле быть не могло».

«Никакого отказа системы связи быть не могло! На сторожевом корабле, как правило, установлен большой и мощный комплекс средств связи, к тому же там имеется масса запасных и резервных каналов связи. Тем более, если речь также идет и о международных линиях. Просто наш корабль вел разведку района учений и хотел лучше познакомиться с теми кораблями НАТО, которые там находятся. Это нормальная практика любой страны, в этом абсолютно ничего плохого нет, рядовая вещь», — сообщил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

И действительно, 1 июля стало известно, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей Североатлантического альянса во время учений Sea Breeze-2019. В маневрах принимают участие 32 корабля из 19 стран - членов Альянса и около тысячи человек личного состава морской пехоты.

«Если Киев заявляет, что мы там что-то нарушили, то ничего подобного — наш корабль находился не в территориальных водах Украины, а в нейтральных водах, где плавание не ограничено. Все», — заключил военный аналитик.

Напомним, Киев неоднократно заявлял, что Российская Федерация якобы нарушает права Украины в Черном и Азовском морях. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украинская сторона опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу корабли в азовской акватории.