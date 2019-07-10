Посол Британии в США ушел в отставку после скандала с утечками

Лондон, 10 июля. Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок (Kim Darroch) уходит в отставку на фоне скандала с утечками его телеграмм с критикой администрации Белого дома. Об этом сообщает в среду МИД Соединенного Королевства.

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов относительно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям», — говорится в тексте дипломатического ведомства.

Дэррок подчеркнул, что нынешняя ситуация не позволяет ему исполнять свои обязанности на этом посту.

Напомним, американский телеканал CNN ранее сообщил, что британский посол в Соединенных Штатах в направленных в Лондон дипломатических письмах называл главу Белого дома Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». Согласно информации телеканала, Дэррок использовал тайные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить своему начальству, что карьера американского президента «может закончиться позорно».

Часто происходящие в Белом доме скандалы и конфликты британский посол называл «ножевыми боями», а администрацию Штатов оценил как «недееспособную». Пресс-служба Белого дома позже распространила слова американского лидера, который заявил, что британский посол плохо служил своей стране.