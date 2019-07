Меркель испытала новый приступ дрожи на встрече с премьером Финляндии

Берлин, 10 июля. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на официальном мероприятии — на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине она испытала новый приступ дрожи, сообщил телеканал n-tv.

Впервые приступ на публике случился у политика 18 июня. Меркель принимала украинского президента Владимира Зеленского. Во время исполнения национальных гимнов канцлер начала испытывать сильную дрожь.

Она сжимала руки, чтобы, судя по всему, унять приступ. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием. Глава ФРГ после этого заверила, что выпила «как минимум три стакана воды», после чего ей стало легче.

Однако 27 июня приступ повторился. Он произошел во время приема Меркель у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ей предложили стакан воды, но она отказалась. Позже в немецком правительстве сообщили, что чиновница чувствует себя прекрасно и намерена поехать на саммит «Большой двадцатки» в японскую Осаку.

Сама немецкий канцлер, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, заявила, что у нее «все хорошо». Меркель подтвердила, что чувствует себя прекрасно, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

Как заверили в кабинете министров Германии, Меркель в настоящее время чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром проходит в плановом режиме.

#BREAKING: #Germany's #Merkel again phisically shaking, as she welcomes Finnish PM at the chancellery and the band is playing anthem's

