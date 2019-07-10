В Госдуме назвали призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой «русофобской выходкой»

Москва, 10 июля. Депутат Госдумы Алексей Диденко ответил на предложение немецкого журналиста Свена Келлерхофа снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Парламентарий назвал предложение журналиста «русофобской выходкой».

Келлерхоф в статье для Die Welt утверждает, что никакой победы советской армии в сражении под Прохоровкой в июле 1943 года не было. Журналист заявил, что его умозаключения основаны на «несомненно реальных фотографиях», пишет НСН.

«Я считаю выход данной статьи этого немецкого журналиста, возглавляющего исторический раздел в авторитетной газете Die Welt, частным мнением нездорового человека», — заявил Диденко в комментарии URA.RU.

Парламентарий отметил, что Келлерхофф, судя по фамилии, имеет шведские корни. Представители этого народа часто склонны к русофобским выходкам, потому что еще помнят поражение под Полтавой, добавил депутат.

Диденко выразил мнение, что заявление Келлерхофф в Германии не поддержат ни политики, ни экспертное сообщество, ни его коллеги-журналисты. В Госдуме напомнили, что большинство немцев помнит о подвиге советского народа и осуждает действия нацистов.

Научные «изыскания» Келлерхоффа прокомментировал Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, полковник запаса, участник Афганской войны Франц Клинцевич. Сенатор отметил, что тренд задается политикой Соединенных Штатов, которые, почти не испытав ужаса войны на своей территории, извлекали выгоду из обеих мировых войн.