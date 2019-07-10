Концепт-проект авианосца «Ламантин» представили на Военно-морском салоне

Санкт-Петербург, 10 июля. Концепт-проект нового авианосца «Ламантин» дебютировал на Международном военно-морском салоне. Его представило петербургское Невское проектно-конструкторское бюро.

В основе проекта лежат разработки советского тяжелого атомного авианесущего крейсера «Ульяновск» проекта 1143.7 «Кречет». «Ламантин» должен будет сменить устаревающий авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5.

Планируется, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по авианосцу стартуют в 2023 году. По словам разработчиков, длина «Ламантина» составит 350 метров, ширина— 41 метр, а водоизмещение — от 80 до 90 тыс. тонн. Согласно концепт-проекту, на корабле разместят атомную энергетическую установку.

Расчетная скорость полного хода авианосца составит около 30 узлов, а автономность — до 120 суток. Численность экипажа «Ламантина» составит 2 тыс. 800 человек (800 из них являются членами авиагруппы). На «Ламантине» смогут базироваться 60 самолетов и вертолетов, а также от 6 до 10 беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.

Военно-морской салон проходит в Петербурге с 10 по 14 июля.