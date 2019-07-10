Бузова улетела к Шнурову на съемки шоу «Форт Боярд»

Москва, 10 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне популярного приключенческого телешоу «Форт Боярд».

Информацию об этом артистка опубликовала в социальной сети Instagram. На снимках она запечатлена в VIP-зале столичного аэропорта «Шереметьево». Бузова уже улетела во Францию, где стартовали съемки культовой игры.

«Лечу на «Форт Боярд». Держите за меня кулачки. Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — цитирует ее «Вечерняя Москва».

Как отмечает «Газета Кемерова», фанаты поддержали исполнительницу в ее новом начинании.

Программа «Форт Боярд» — популярное во всем мире приключенческое телешоу, действие которого происходит в Бискайском заливе у берегов Приморской Шаранты. Первый выпуск программы показало французское телевидение в 1990 году. Согласно правилам игры, участники проекта должны преодолеть ряд испытаний, чтобы получить в качестве приза ключ от сокровищницы.

Как стало известно в понедельник, ведущим новой версии программы «Форт Боярд» на телеканале СТС стал лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Планируется, что премьера нового шоу состоится осенью 2019 года.

В игру вступят десять команд, в каждой из которых по пять звездных участников, в том числе певица Анна Седокова, модель Виктория Боня, телеведущая Роза Сябитова, актриса Анна Хилькевич, модель Алена Шишкова, хореограф Егор Дружинин, актриса и певица Эвелина Бледанс, шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин, блогер Ника Вайпер, юморист Михаил Шац и другие.

Стоит отметить, что это не единственный телепроект, в котором собирается принять участие Бузова. Вскоре стартует новое романтическое реалити-шоу на телеканале ТНТ. В нем появится друг артистки и актер Тимур Батрутдинов.