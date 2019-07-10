Гройсман потребовал найти деньги на отмененный Зеленским военный парад

Киев, 10 июля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти деньги и подготовить предложение президенту. Об этом премьер-министр сказал во время заседания Верховной рады.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что средства на проведение военного парада на День независимости, который отмечают 24 августа, будут направлены военным. На премии военнослужащим выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).

По мнению Гройсмана, Украина должна провести военный парад 24 августа.

«Этот парад должен быть парадом гордости, доблести и чести нашего украинского народа, нашего украинского государства», — заявил он, отметив, что необходимо найти деньги на это мероприятие.

Премьер поручил главе министерства финансов и руководителю военного ведомства предельно четко рассчитать стоимость проведения парада и найти источники финансирования, пишет KP.ru.

Он уточнил, что все идеи и предложения будут переданы на рассмотрение президенту, который примет окончательный вердикт.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года.