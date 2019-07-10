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Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского

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Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского

Киев, 10 июля. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, 10 июля он прибыл в Киев, чтобы передать президенту Украины письмо от мамы Кирилла Вышинского с просьбой о его освобождении.

«Что  я  в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что письмо личное, поэтому он не знает его содержание. Главред «Эха Москвы» отметил, что позднее письмо может обнародовать мама Вышинского или украинская сторона.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Вышинского в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. В середине мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца, позднее эта мера продлевалась несколько раз. Журналист отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что арест Вышинского вызвал негативную реакцию со стороны ОБСЕ. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер напомнили властям Украины о необходимости соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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